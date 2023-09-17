موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند فريقي ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبالتأكيد يرغب كل من باريس سان جيرمان ودورتموند في حصد نقاط الفوز، من أجل بدء مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، خاصة وأن المجموعة ستكون معقدة للغاية بالنظر إلى قوة الفرق المتنافسة فيها.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 19 سبتمبر 2023ـ

22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة بوروسيا دورتموند بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

وارن زائير إيمري - مانويل أوجارتي - فيتينيا

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جريجور كوبيل

ماريوس وولف - ماتس هوملس - نيكو شلوتربيك - رامي بن سبعيني

يوليان براندت - إيمري تشان - مارسيل زابيتسر

دونييل مالين - سيباستيان هالير - كريم أديمي