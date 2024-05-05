موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الألماني، بهدف نظيف، وسيعمل على الحفاظ على تلك النتيجة للوصول إلى المباراة النهائية، بينما يتسلح الفريق الباريسي، بعامل الأرض والجمهور لقلب النتيجة والوصول للنهائي.

وبهذا ويتكرر اللقاء للمرة الرابعة هذا الموسم، بين الفريقين بعدما التقيا معًا في دور المجموعات، إذ حسم باريس سان جيرمان، مباراة الجولة الأولى من المجموعات لصالحه، وتعادل الفريقان معًا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى مباراة الذهاب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 7 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - هيرنانديز خط الوسط فابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو خط الهجوم ديمبيلي - مبابي - باركولا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: