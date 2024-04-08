موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة ذات طابع خاصة في قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان، وبرشلونة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اقترابه من حسم لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وتخطى عقبة برشلونة، للاقتراب خطوة جديدة في رحلة البحث عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية، وتحقيق الحلم الغائب عنه منذ سنوات.

على الجانب الآخر برشلونة يطمح تحت قيادة تشافي هيرنانديز، إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده، تساعده في الاقتراب من نصف نهائي البطولة الغائبة عن الفريق الكتالوني منذ فترة.

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وكان باريس سان جيرمان، قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد التغلب على ريال سوسييداد في الدور الماضي، وبلغ برشلونة ربع النهائي بعد عبور حاجز نابولي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان، وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حفيظ الدراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - برشلونة الأربعاء 10 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع إيمري - دانيليو - بيرالدو - هيرنانديز خط الوسط فابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو خط الهجوم كيليان مبابي - جونزالو راموس - عثمان ديمبيلي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: