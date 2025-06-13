تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب روز بول، لاستضافة افتتاح مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك الفريقان في البطولة باعتبار تصنيفهما في "يويفا" خلال السنوات الأخيرة والمبني على الأداء في البطولات الأوروبية..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد الأحد 15 يونيو 2025

22:00 مصر والسعودية DAZN روز بول

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى يان أوبلاك خط الدفاع خافي جالان - روبن لي نورماند - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا خط الوسط رودريجو دي بول - كوكي - كونور جالاجير خط الهجوم جوليانو سيميوني - أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3