موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستقبل باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء نظيره نانت، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل بي آس جي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي من دون منافسة تذكر، حيث جمع 34 نقطة من 13 مباراة، وأقرب المنافسين له هو لانس، والفارق بينهما عشر نقاط كاملة.

مع ذلك تُشكل مباراة نانت أهمية خاصة باعتبارها قد تشهد الظهور الأول لسيرخيو راموس بقميص باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة، كما لا يزال موقف ليونيل ميسي من المشاركة أساسيًا مجهولًا رغم مشاركته مع منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي الماضي.

ويحتل نانت المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وبعد موسمين عصيبين من التنافس على الهبوط، يبدو أن الفريق أخيرًا يمر بمرحلة هدوء من شأنها أن تجعل مهمة باريس صعبة رغم فارق الإمكانات.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2021-2022

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت هو السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس ونانت عبر قناة beIN Sports 2 HD.

ويمكنكم أيضًا متابعة اللقاء عبر البث المباشر المقدم من موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - نانت السبت 20 نوفمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية حديقة الأمراء beIN Sports HD 2

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي: