موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يشهد ملعب دا لوز في البرتغال لقاء ناري بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق ار بي لايبزيج الألماني في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بي اس جي هو بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم، تأهل الفريق للدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-1، ويذكر أن هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الفريق الفرنسي في تاريخه للدور نصف النهائي من هذه البطولة، الفريق قوي ومتألق ويسعى لحصد البطولة هذا الموسم، على الرغم من فقدانه حارس مرماه في المباراة القادمة حيث أكدت التقارير الفرنسية أن كيلور نافاس حارس مرمى الفريق سيغيب عن مواجهة آر بي ليبزيج الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

الفريق الألماني انهى هذا الموسم في المركز الثالث في البوندسليجا، ويظهر بأداء قوي ومستوى فني متميز، كان الفريق تأهل للدور نصف النهائي من البطولة بعد تحقيقه فوز غير متوقع على اتلتيكو مدريد الأسباني بنتيجة 2-1، ويسعى الفريق لتحقيق المفاجأة وحصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه الكروي القصير نسيباً حيث تأسس النادي عام 2009 وتمكن من الصعود والمنافسة والتألق بشكل سريع جداً وغير متوقع.

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وفي هذا التقرير يقدم جول موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2020 ، وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 28 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب دا لوز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان؟

ستُذاع مباراة لايبزيج باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة لايبزيج - باريس سان جيرمان دا لوز الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

28 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع للايبزيج؟

سيغيب عن لايبزيج في مباراة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال لاعبين اثنين للإصابة هما هوانج وهنريشس، ولن يغيب أي لاعب آخر.

سيبدأ الفريق الألماني بجولاتشي في حراسة المرمى، أوباميكانو وكلوسترمان وهالشتنبيرج في الدفاع، لايمر وسابيتسير وكامبل وأنخيلينيو في الوسط، وأمامهم أولمو وبولسين ونكونكو

التشكيل | 3-4-3

بيتر جولاتشي

مارسيل هالشتنبيرج - دايوت أوباميكانو - لوكاس كلوسترمان

أنخيلينيو - كيفن كامبل - مارسيل سابيتسير - كونراد لايمر

كريستوفر نكونكو - بولسين - أولمو

ما هو التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؟

سيغيب كيلور نافاس في مباراة باريس سان جيرمان للإصابة، وباستثنائه سيكون الفريق كامل العدد في مواجهة لايبزيج.

🚨 تقرير طبي:



🇨🇷 نافاس: سيغيب عن مباراة نصف النهائي.



🇧🇷 تياغو سيلفا: عاد اليوم للتدريب مع الفريق.



🇸🇳 إدريسا غاي: مشاركته غير مؤكدة في نصف النهائي.



🇮🇹 فيراتي: تدرب اليوم مع المجموعة.



🇫🇷 كورزاوا: عاد أمس للتدريب مع الفريق. pic.twitter.com/abPyjqzky5 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 16, 2020

سيبدأ ريكو في حراسة المرمى، كيهرير وتياجو سيلفا وكيمبيمبي وبيرنات في الدفاع، دي ماريا وماركينيوس وباريديس ونيمار في الوسط، مبابي وإيكاردي في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2

سيرخيو ريكو

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - كيهرير

نيمار - ليوناردو باريديس - ماركينيوس - أنخيل دي ماريا

ماورو إيكاردي - كيليان مبابي