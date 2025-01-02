تعرف على موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على بارباسترو، ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد التراجع في الفترة الأخيرة قبل العطلة الشتوية، ويسعى لتجنب مفاجآت الكأس والعبور إلى الدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، هو يوم السبت 4 يناير 2024، على ملعب إستاديو مونيسيبال.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارباسترو وبرشلونة من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب بارباسترو - برشلونة السبت 4 يناير 2025،

20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC شاهد إستاديو مونيسيبال

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025: