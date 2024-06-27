مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من سويسرا وإيطاليا.
سويسرا احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت ألمانيا والمجر واسكتلندا، وهو نفس المركز الذي احتلته إيطاليا في المجموعة الثانية التي ضمت إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....
ما موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 29 يونيو 2024 على الملعب الأولمبي ببرلين.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|إيطاليا - سويسرا
|السبت 29 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max
|الأولمبي برلين
|خليل البلوشي
تشكيل إيطاليا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024
|التشكيل| 3-5-2
|حراسة المرمى
|جيانلويجي دوناروما
|خط الدفاع
|جيانلوكا مانشيني - ماتيو دارميان - أليساندرو باستوني
|خط الوسط
|دافيدي فراتيزي - جورجينيو - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا
|خط الهجوم
|فيديريكو كييزا - ماتيا زاكاني - ماتيو ريتيجي