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بلال محمد

موعد مباراة إيطاليا والإكوادور الودية 2024 والقنوات الناقلة

إيطاليا v الإكوادورمباريات ودية 1إيطالياالإكوادور

تعرف على موعد مباراة إيطاليا الودية امام الإكوادور والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب ريد بول آرينا، مباراة كبيرة، والتي ستجمع بين إيطاليا والإكوادور، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإيطالي مع إسبانيا، كرواتيا، وألبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا ضد الإكوادور الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة إيطاليا والإكوادور الودية؟

تقام مباراة إيطاليا والإكوادور الودية يوم الأحد 24 مارس 2024 على ملعب ريد بول آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية؟

تذاع مباراة إيطاليا والإكوادور الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

إيطاليا - الإكوادورالأحد 24 مارس 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1ريد بول آرينا

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام الإكوادور في المباراة الودية 2024

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعبونجيورنو - دي لورينزو - سكالفيني
خط الوسط

أودوجي - بونافينتورا - لوكاتيلي - كامبياسو

خط الهجوم

كييزا - فراتيسي - ريتيجي

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