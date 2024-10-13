تعرف على موعد مباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آزادي قمة من قمم الكرة الآسيوية والتي ستجمع منتخب إيران، مه نظيره القطري ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

المنتخب الإيراني، يدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في البقاء على القمة، بينما سيسعى العنابي، لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، للاقتراب من القمة، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى المونديال مباشرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب آزادي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة إيران وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إيران - قطر الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

19:00 قطر والسعودية، 20:00 الإمارات الكاس 5

beIN SPORTS HD 1 آزادي خالد الحدي

حسن العيدروس

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام إيران في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026