مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من إنجلترا وسويسرا.
إنجلترا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث في مجموعتها وتتعلب عليها 1-2.
أما سويسرا فقد احتلت المركز الثاني مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب إيطاليا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدفين نظيفين.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....
ما موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 6 يوليو 2024 على ملعب دوسلدورف أرينا.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|إنجلترا - سويسرا
|السبت 6 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max 1
|دوسلدورف أرينا
|محمد بركات
حسن العيدروس
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024
من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل| 5-3-2
|حراسة المرمى
|مانويل نوير
|خط الدفاع
|بوكايو ساكا - جون ستونز - إزري كونسا - كايل ووكر - كيران تريبيير
|خط الوسط
|ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام
|خط الهجوم
|فيل فودين - هاري كين