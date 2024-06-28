مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 16 من البطولة ستجمع كلًا من إنجلترا وسلوفاكيا.
إنجلترا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....
ما موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب شالكه.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة ١٩:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|إنجلترا - سلوفاكيا
|الأحد 30 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max
|شالكه
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا في يورو 2024
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|جوردان بيكفورد
|خط الدفاع
|كيران تريبيير - مارك جويهي - جون ستونز.- كايل ووكر
|خط الوسط
|ديكلان رايس - كوبي ماينو
|خط الهجوم
|بوكايو ساكا - جود بيلينجهام - فيل فودين - هاري كين