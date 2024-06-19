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denmark england euro 20240621(C)Getty images
أحمد مجدي

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ستجمع كلًا من إنجلترا والدنمارك.

إنجلترا فازت بمباراتها الأولى أمام صربيا بهدف نظيف، بينما تعادلت الدنمارك مع سلوفينيا بهدف لمثله.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الخميس 20 يونيو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا والدنمارك في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إنجلترا - الدنماركالخميس 20 يونيو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 2دوتش بانك باركخليل البلوشي

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام الدنمارك في يورو2024

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىجوردان بيكفورد
خط الدفاعكايل ووكر - مارك جويهي - جون ستونز - كيران تريبيير
خط الوسطترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس
خط الهجومبوكايو ساكا - فيل فودين - جود بيلينجهام - هاري كين
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