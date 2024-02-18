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بلال محمد

موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

إنتر ميلان v أتلتيكو مدريددوري الأبطالأتلتيكو مدريدإنتر ميلان

تعرف على موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا ثقيلًا على إنتر، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتسا.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم، بعد المستويات المميزة، التي قدماها في دور المجموعات.

وحجز أتلتيكو مدريد مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما وصل الفريق الإيطالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 على ملعب جوزيبي مياتسا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد عبر إحدى قنواتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
إنتر - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 20 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1جوزيبي مياتسا

تشكيل إنتر المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىسومر
خط الدفاعبافارد -باستوني - أتشيربي - دارميان
خط الوسطباريلا - هاكان تشالهان أوغلو - ميختاريان
خط الهجومدي ماركو - لاوتارو مارتينيز - تورام

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىأوبلاك
خط الدفاعسافيتش - هيرموسو - فيتسل
خط الوسطكوكي - دي بول - باريوس - يورينتي - لينو
خط الهجومجريزمان - ديباي
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