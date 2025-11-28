تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يحل نيويورك سيتي ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، ضمن نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي وصل إلى نصف نهائي المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي 2025 بعد إقصاء سينسيناتي في ليلة تألق البولجا ليونيل ميسي.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إنتر ميامي - نيويورك سيتيالأحد 30 نوفمبر 2025
02:00 السعودية، 03:00 الإمارات		Apple TV+تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك سيتي في نصف نهائي الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حارس المرمىروكو ريوس نوفو
الدفاعجوردي أليا - ماكسيميليانو فالكون - نواه ألين - مارسيلو ويجاندت
الوسطرودريجو دي بول - سيرجيو بوسكيتس - تاديو أليندي - بالتيسار رودريجيز
الهجومليونيل ميسي - ماتيو سيلفيتي

