تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة...

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره ناشفيل.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز الخامس في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 35 نقطة، بعد لعب 18 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر و6 نقاط عن الخصم ناشفيل الوصيف.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 13 يوليو 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة إلا الربع صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - ناشفيل الأحد 13 يوليو 2025

02:45 مصر والسعودية Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد ناشفيل في الدوري الأمريكي 2025