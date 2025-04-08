تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون لوس أنجلوس إف سي ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بعد أن خسروا ذهابًا بهدف نظيف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي هو يوم الخميس 10 أبريل 2025 على ملعب لوكهارت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - لوس أنجلوس إف سي الخميس 10 أبريل 2025

02:00 مصر، 03:00 السعودية يوتيوب لوكهارت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد لوس أنجلوس إف سي في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-