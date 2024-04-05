تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف كولورادو رابيدز في الجولة الثامنة من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

إنتر ميامي فشل في الوصول إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي الموسم الماضي، لكنّه نجح في حصد أول لقب له على الإطلاق بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن سينسيناتي، المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 7 أبريل 2024 على ملعب درايف بينك استاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - كولورادو رابيدز الأحد 7 أبريل 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر Apple TV+ درايف بينك استاديوم

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-