تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Vancouver Whitecaps v Inter Miami CF - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة

إنتر مياميالدوري الأمريكيفانكوفر وايت كابسدوري أبطال الكونكاكافإنتر ميامي v فانكوفر وايت كابس

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون فانكوفر وايت كابس الكندي ضمن إياب نصف كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، ويريد العودة في "ريمونتادا" على ملعبه بعد الهزيمة 2-0 في كندا.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس ضمن مباريات نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في إياب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الخميس 1 مايو 2025 على ملعب لوكهارت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب

إنتر ميامي - فانكوفر وايت كابس

الخميس 1 مايو 2025
03:00 مصر والسعودية

يوتيوبلوكهارت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر وايت كابس في إياب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة

4-4-2

حارس المرمى

أوسكار أوستاري

الدفاع

جوردي أليا - نواه ألين - ماكسيميليانو فالكون - مارسيلو ويجاندت

الوسط

تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا

الهجوم

ليونيل ميسي - لويس سواريز


إعلان