تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباريات ليونيل ميسي..

يعود إنتر ميامي إلى معقله في درايف بينك استاديوم ليستضيف أورلاندو سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي 2024.

إنتر ميامي انتصر في المباراة الأولى على ريال سالت ليك، ثم نجح ليونيل ميسي في خطف هدف التعادل أمام لوس أنجلوس جالاكسي.

وسجل البرغوث هدفًا واحدًا في الموسم الحالي والذي جاء شبيهًا بأهدافه التقليدية في برشلونة بالتعاون مع جوردي ألبا.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024 هو مساء السبت 2 مارس 2024 على ملعب درايف بينك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - أورلاندو سيتي السبت 2 مارس 2024

23:30 مصر، 00:30 بعد منتصف الليل في السعودية Apple TV+ درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-