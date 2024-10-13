تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
spain-serbia-20241016(C)Getty images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
team-logo
إستاديو إل أركانغيل
team-logo
دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
بلال محمد

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

إسبانيا v صربيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أإسبانياصربيا

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره الصربي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة ، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الدنمارك في الجولة الماضية، وخطف صدارة المجموعة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لتأمين صدارته.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو صربيا، تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، للحفاظ على حظوظهم في التأهل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب لا كارتوخا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إسبانيا - صربياالثلاثاء 15 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS لا كارتوخا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعمارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - فيفان - بيدرو بورو
خط الوسطفابيان رويز - مارتين زوبميندي - بيدري
خط الهجومأليكس باينا - ألفارو موراتا - ميكيل اويارزابال
إعلان