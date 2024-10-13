تعرف على موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره الصربي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة ، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الدنمارك في الجولة الماضية، وخطف صدارة المجموعة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لتأمين صدارته.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو صربيا، تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، للحفاظ على حظوظهم في التأهل.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - صربيا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS لا كارتوخا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025: