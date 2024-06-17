موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فيلتينس آرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين إسبانيا، وإيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعات يورو 2024.

ونجح المنتخب الإسباني، في الفوز بمباراته الأولى على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وحسم القمة أمام إيطاليا، لضمان صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، المنتخب الإيطالي حاله لا يختلف كثيرًا عن إسبانيا، فقد تمكن الأتزوري من قلب الطاولة على ألبانيا، والفوز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا، في مجموعات يورو 2024، هو الخميس 20 يونيو 2024، على ملعب فيلتينس آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة إسبانيا وإيطاليا والمجر في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - إيطاليا الخميس 20 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max فيلتينس آرينا

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا في مجموعات يورو 2024:

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى أوناي سيمون خط الدفاع كارفاخال، روبين نورماند، إيمريك لابورتي، أليكس جريمالدو خط الوسط داني أولمو، رودري، فابيان رويز خط الهجوم لامين يامال، موراتا، نيكو ويليامز

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في مجموعات يورو 2024: