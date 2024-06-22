تعرف على موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من إسبانيا وألبانيا.

إسبانيا فازت بمباراتيها الأوليين أمام كل من إيطاليا وكوراتيا، بينما تعادلت ألبانيا مع كرواتيا وهزمت من إيطاليا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب أسبرت أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا. -ألبانيا الإثنين 24 يونيو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max أسبرت أرينا

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام ألبانيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-