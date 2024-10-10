تعرف على موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره الدنماركي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الوصافة في المجموعة خلف الدنمارك صاحبة النقاط الست، فيما تشمل المجموعة كلًا من صربيا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الأحد 12 أكتوبر 2024 على ملعب نويفو كوندومينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - الدنمارك السبت 12 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS نويفو كوندومينا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025