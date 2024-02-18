موعد مباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أيندهوفن وبوروسيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل بوروسيا دورتموند، ضيفًا ثقيلًا على أيندهوفن، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب فيليبس.

وتأهل بوروسيا دورتموند، إلى دور الـ 16 من البطولة بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، بينما جاء أيندهوفن في المركز الثاني عن المجموعة الثانية.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

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ما موعد مباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 على ملعب فيليبس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أيندهوفن وبوروسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أيندهوفن - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 20 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيليبس

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: