موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أوغندا والجزائر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

يستكمل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة، من التصفيات.

ويسعى منتخب الجزائر، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في الجولة الماضية أمام غينيا، والاقتراب خطوة نحو التأهل إلى المونديال.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط بالتساوي مع غينيا، وسيطمح للفوز على أوغندا للاستمرار في صدارة المجموعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوغندا والجزائر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

ما هو موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على استاد مانديلا الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، ستجد مباراة أوغندا والجزائر على قناة SSC Extra 1 HD.

كيف تشاهد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت أوغندا - الجزائر SSC

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب أوغندا - الجزائر الإثنين 10 يونيو 2024

19:00 مصر 17:00 الجزائر SSC Extra 1 HD فهد العتيبي مانديلا الوطني

التشكيل المتوقع للجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026: