موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة أوساسونا وبرشلونة في الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2024-2025، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب آل سادار.

انتصر الفريق الكتالوني في جميع الجولات السابقة في الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاستمرار في التربع على صدارة الليجا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب آل سادار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أوساسونا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب أوساسونا - برشلونة السبت 28 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 TOD TV آل سادار

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025