تعرف على موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب جاسم بن حمد واحدة من المباريات القوية آسيويًا والتي ستجمع منتخبي قطر وأوزبكستان ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

المنتخب القطري، يدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في إبقاء حظوظ المنافسة، بينما سيسعى الأوزبكي، لتحقيق انتصار يبقيه في المنافسة مع إيران على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 14 أكتوبر 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق قطر - أوزبكستان الخميس 14 نوفمبر 2024

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات الكاس 5

beIN SPORTS HD 1 جاسم بن حمد خليل البلوشي

عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026