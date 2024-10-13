تعرف على موعد مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب الإمارات، ضيفًا ثقيلًأ على نظيره الأوزبكي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويدخل الإماراتي، المباراة وعينه على الفوز فقط لا غيره، لمصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين، وكذلك خطف الصدارة من أوزبكستان.

على الجانب الآخر يتسلح المنتخب الأوزبكي، بعامل الأرض والجمهور، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له الاستمرار في القمة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوزبكستان والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة الإمارات وأزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة الإمارات وأزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب بونيودكور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة بتوقيت قطر والسعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة الإمارات وأزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 6 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أوزبكستان - الإمارات الثلاثاء 15 أكتوبر 2024،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات الكاس 6

beIN SPORTS HD 2 بونيودكور سمير المعيرفي

علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026