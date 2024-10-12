تعرف على موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ألمانيا أمام هولندا ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويدخل المنتخب الألماني، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة للانفراد بصدارة المجموعة، على الجانب الآخر المنتخب الهولندي، يريد إيقاف سلسلة التعادلات، بتحقيق انتصار على الماكينات الألمانية وخطف الصدارة من أصحاب الأرض.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني ومعه خمس نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - هولندا الإثنين 14 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS HD أليانز أرينا

التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى ألكساندر نوبل خط الدفاع ميتلشتيت - روديجر - تاه - كيميتش خط الوسط بافلوفيتش - جروس - أندريش خط الهجوم فيرتز - أونداف - جنابري

التشكيل المتوقع للمنتخب الهولندي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025