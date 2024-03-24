موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا الودية امام هولندا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب دوتش بانك بارك، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع منتخب ألمانيا، أمام هولندا في مباراة ودية، ضمن استعداد المنتخبين لكأس أمم أوروبا الصيف القادم.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولة التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى مع سويسرا، المجر، واسكتلندا، بينما يلعب المنتخب الهولندي مع فرنسا، النمسا، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

تقام مباراة ألمانيا وهولندا الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

تذاع مباراة ألمانيا وهولندا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - هولندا الثلاثاء 26 مارس 2024

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 دوتش بانك بارك

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا أمام ألمانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى مارك فليكن خط الدفاع ناثان أكي - فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس خط الوسط فينالدوم - رايندرز - دالي بليند خط الهجوم جاكوب - ممفيس ديباي - مالين

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام هولندا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 3-4-3