تعرف على موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من ألمانيا وإسبانيا.

إسبانيا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه جورجيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة البرتغال وتتعلب عليها 4-1.

أما ألمانيا فقد تصدرت مجموعتها أيضا ولاقت في ثمن النهائي منتخب الدنمارك وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدفين نظيفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب شتوتجارت أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق.TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - إسبانيا الجمعة 5 يوليو 2024

19:00 مصر والسعودية beIN Sports Max شتوتجارت أرينا

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام إسبانيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى مانويل نوير خط الدفاع دافيد راوم - نيكو شلوتربيك - أنطونيو روديجر - يوشوا كيميش خط الوسط روبرت أندريش - إلكاي جوندوجان - توني كروس خط الهجوم جمال موسيالا - ليروي ساني - كاي هافيرتز

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-