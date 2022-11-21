موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا واليابان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحتضن استاد خليفة الدولي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ألمانيا واليابان، والتي تقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وإلى جانب المنتخبين الألماني والياباني، تضم المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان الأوفر حظًا للعبور عن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، إلا أن المنتخبين الياباني والكوستاريكي قد يمثلان نوعًا من التحدي للمنتخبين الأوروبيين.

منتخب ألمانيا يدخل كأس العالم 2022 وفي ذهنه تخطي خيبة الأمل التي تعرض لها في مونديال 2018 حين كان يدافع عن لقبه وخرج من الدور الأول للبطولة.

فيما سيكون منتخب اليابان مطالبًا بتحقيق المفاجأة والخروج بانتصار غير متوقع أمام ألمانيا، إذا ما أراد الذهاب بعيدًا في البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا واليابان في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة ألمانيا واليابان في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر هو يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، على استاد خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ألمانيا واليابان على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

16:00 قطر، 15:00 مصر beIN Sports HD 1 Max خليفة الدولي

تشكيل ألمانيا المتوقع:

من المتوقع أن يعتمد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل التالي..

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - ديفيد راوم

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني

كاي هافيرتس

تشكيل اليابان المتوقع:

من المتوقع أن يعتمد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان على التشكيل التالي..

التشكيل| 4-2-3-1

شويتشي جوندا

هيروكي ساكاي - تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو

هيديماسا موريتا - جاكو شيباساكي

جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو

تاكومي مينامينو