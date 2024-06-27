مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من ألمانيا والدنمارك.
ألمانيا احتلت المركز الأول في المجموعة الأولى التي ضمت سويسرا والمجر واسكتلندا، أما الدنمارك فاحتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي ضمت إنجلترا وسلوفينيا وصربيا.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....
ما موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|ألمانيا - الدنمارك
|السبت 29 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max
|سيجنال إيدونا بارك
|خليل البلوشي
تشكيل ألمانيا المتوقع أمام الدنمارك في يورو2024
من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|مانويل نوير
|خط الدفاع
|ماكسيميليان ميتيلشتادت - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - يوشوا كيميش
|خط الوسط
|روبرت أندريش - توني كروس - إلكاي جوندوجان
|خط الهجوم
|فلوريان فيرتز - جمال موسيالا ٠ كاي هافيرتز