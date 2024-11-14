موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب ألمانيا، نظيره البوسني ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
ويحتل المانشافت الصدارة في المجموعة، فيما تتذيل البوسنة والهرسك المجموعة التي تشتمل أيضًا على كل من هولندا والمجر..
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟
تقام مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم السبت 16 نوفمبر 2024 على ملعب يوروبا بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟
تنقل مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|المانيا - البوسنة والهرسك
|السبت 16 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD1
|يوروبا بارك
|عصام الشوالي
التشكيل المتوقع للمنتخب الالماني أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|أوليفر باومان
|خط الدفاع
|ماكسيميليان ميلشتات - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - يوشوا كيميش
|خط الوسط
|أنجيلو شتيلر - ألكسندر بافلوفيتش - فلوريان فيرتس
|خط الهجوم
|جيمي لويلينج - سيرج جنابري - تيم كلينيست