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Youri Tielemans Aston Villa Erling Haaland Man City(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتاز
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فيلا بارك
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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
أحمد مجدي

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

أستون فيلا v مانشستر سيتيأستون فيلامانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من أستون فيلا ومانشستر سيتي وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

مانشستر سيتي يريد الخروج من دوامة التعثرات غير المنطقية التي حدثت له طيلة أكثر من شهر ونصف، بينما يريد أستون فيلا استغلال الحالة المترنحة لفريق المدرب بيب جوارديولا وتكبيده خسارة جديدة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب فيلا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
استون فيلا - مانشستر سيتيالسبت 21 ديسمبر 2024
14:30 مصر، 15:30 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVفيلا بارك

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعريكو ليويس - يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر
خط الوسطماتيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا. -كيفين دي بروينه
خط الهجومجيريمي دوكو - فيل فودين. -إرلينج هالاند
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