FC Barcelona v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، مباريات كأس السوبر الإسباني 2024-2025، والبداية ستكون من نصف النهائي بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

ويشارك برشلونة، في البطولة بعدما احتل وصافة الدوري في الموسم الماضي، بينما سيخوض أتلتيك بيلباو، مبارياته في كأس السوبر، بعد تحقيقه لقب كأس الملك الإسباني الموسم المنصرم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد أتلتيك بيلباو وبرشلونة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024-2025، هو الأربعاء 8 يناير 2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة، على قنواتها وتحديدًا قناة SSC News HD.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
أتلتيك بيلباو - برشلونةالأربعاء 8 يناير 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		SSC News HDفهد العتيبيالجوهرة المشعة
أحمد النفيسة
MBC مصر-

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىبينيا
خط الدفاعكوندي، اينيجو مارتينيز، كوبارسي، بالدي
خط الوسطكاسادو، بيدري، جافي
خط الهجومفيرمين لوبيز، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا
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