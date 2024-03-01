تعرف على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يسعى برشلونة للاستمرار في تقديم المستويات الجيدة في الفترة الأخيرة وذلك حينما يصطدم بأتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر على خيتافي برباعية نظيفة في الجولة الماضية، لكن رحلته إلى بيلباو لن تكون سهلة، إذ خسر في لقاء الكأس برباعية لهدفين منذ نحو شهر.

أما بيلباو، فيعيش فترة منعشة بعد التأهل إلى نهائي كأس الملك متفوقًا على أتلتيكو مدريد، كما أطاح بجيرونا في الجولة قبل الماضية على أرضه.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو و برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2023-2024، هو الأحد 3 مارس 2024، على ملعب سان ماميس.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب أتلتيك بيلباو - برشلونة الأحد 1 مارس 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي سان ماميس

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-