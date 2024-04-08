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Antoine Griezmann Atletico Madrid Jadon Sancho Dortmund(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سيفتاس ميتروبوليتانو، مباراة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد، وبوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكان أتلتيكو مدريد، قد حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعدما تغلب على إنتر في الدور الماضي، ووصل بوروسيا دورتموند إلى ربع النهائي من بوابة آيندهوفن الهولندي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على ملعب سيفتاس ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق علي محمد علي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموندالأربعاء 10 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 2سيفتاس ميتروبوليتانو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمى

أوبلاك

خط الدفاعهيرموسو - أكسيل فيتسل - جابرييل
خط الوسطلينو - ساؤول - كوكي - دي بول - مولينا
خط الهجومماركوس ليروينتي - ألفارو موراتا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

كوبل

خط الدفاعماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك
خط الوسطإيمري تشان - سابيتزر - براندنت
خط الهجومسانشو - فولكروج - رويس

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