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أحمد مجدي

موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

كأس الاتحاد الأوروبي 1ليفربولأتالانتاأتالانتا v ليفربول

تعرف على موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "جيويس" مباراة هامة تجمع بين أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ليفربول سقط في فخ الهزيمة المفاجئة في مباراة الذهاب 3-0 على ملعب أنفيلد بالذات وكانت مفاجأة من العيار الثقيل.

ويحتاج الريدز لتحقيق الدوري الأوروبي لتكون خير وداعية للمدرب يورجن كلوب والذي حقق جميع الألقاب الممكنة مع الريدز عدا اليوربا ليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما هو موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 18 أبريل 2024 على ملعب جيويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة أتالانتا وليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
أتالانتا - ليفربولالخميس 18 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		beIN Sports HD 1حفيظ دراجيجيويس

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا
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