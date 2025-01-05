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Declan Rice, Jakub Kiwior, William Saliba, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, ArsenalGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في كأس كارباو 2024-2025 والقنوات الناقلة

آرسنال v نيوكاسل يونايتدآرسنالكأس رابطة المحترفيننيوكاسل يونايتد

تعرف على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل آرسنال، نظيره نيوكاسل، في مباراة هامة وقوية ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025، على استاد الإمارات.

وحجز آرسنال مقعده في نصف النهائي، بعد التغلب على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، بينما وصل نيوكاسل إلى هذا الدور، عقب عبور برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في كأس كارباو 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في كأس كارباو 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في نصف نهائي كأس كارباو 2024-2025، الثلاثاء 7 يناير 2025، على استاد الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في كأس كارباو 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس كاراباو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ونيوكاسل في نصف نهائي البطولة عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالتعليق
آرسنال - نيوكاسلالثلاثاء 7 يناير 2025،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVستاد الإماراتعلي سعيد الكعبي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل في كأس كارباو 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىديفيد رايا
خط الدفاعريكاردو كالافيوري، جابرييل، ويليام ساليبا، تيمبر
خط الوسطديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد
خط الهجومجابرييل مارتينيلي، جيسوس، كاي هافيرتز
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