تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من آرسنال ومانشستر سيتي لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب الإمارات معقل الجانرز يطمح من خلالها فريق المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز الذي يحافظ لهم على الصدارة، بينما يريد رجال المدرب ميكيل أرتيتا تحقيق فوز يدفعهم بقوة إلى مقدمة الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - مانشستر سيتي الأحد 8 أكتوبر 2023

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الإمارات

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

آرون رامسدايل

أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

جابرييل جيسوس - إيدي نكيتياه - لياندرو تروسارد

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إيديرسون

أكانجي - يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر

كالفين فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا