تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة تقام لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من آرسنال وليفربول في واحدة من أقوى نزالات الموسم الحالي من المسابقة.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لليجا ويطمح في توسيع فارق النقاط أكثر أمام خصمه الأبرز مانشستر سيتي، وآرسنال نفسه هو صاحب المركز الثالث بنفس رصيد نقاط السيتي لكنه لعب مباراة أكثر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة آرسنال وليفربول على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - ليفربول الأحد 4 فبراير 2024

19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 1 الإمارات

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

ديفيد رايا

أوليكسندر زينشينكو - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - بن وايت

ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

لويس دياز - ديوجو جوتا - داروين نونيز