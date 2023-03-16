موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

GOAL
|
Gabriel Martinelli Arsenal Fulham 2022-23Getty
الدوري الإنجليزي الممتازأرسنالأرسنال vs كريستال بالاسكريستال بالاس

كيف تشاهد مباراة آرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال، كريستال بالاس، في مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد على استاد الإمارات.

مباراة آرسنال وكريستال بالاس: التاريخ ووقت الانطلاق والقنوات

المباراةآرسنال x كريستال بالاس
التاريخ:19 مارس 2023
موعد انطلاق المباراة:5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة
ملعب المباراة:الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس بالسعودية ومصر:

يمكنكم مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل عام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبالطبع ستكون مباراة آرسنال وكريستال بالاس منقولة عبر شاشتها.
ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ويمكنكم مشاهدتها عبر هذه القناة حصريًا في الشرق الأوسط.ولمن لم يستطع مشاهدتها عبر التلفزيون، يمكنه أن يتابعها عبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تأتي قبل المباراة بنصف ساعة.

القناة الناقلةالبلد
بي إن سبورتس بريميم 1

السعودية، مصر

تشكيل آرسنال المتوقع للمباراة:

المركزاللاعب

حراسة المرمى

رامسديل

الدفاع

بن وايت، ساليبا، سانتوس، زينتشينكو

خط الوسط

تشاكا، توماس بارتي، أوديجارد

خط الهجوم

ساكا، جابرييل مارتينيلي، تروسارد

تشكيل كريستال بالاس المتوقع للمباراة:

المركزاللاعب

حراسة المرمى

جوايتا

خط الدفاع

كلاين، أندرسن، جيهي، ميتشيل

خط الوسط

دوكوريه، شلوب، لوكونجا، أوليسي

ماتيتا ، جوردان آيو

ماتيتا، جوردان آيو

اختيارات المحررين