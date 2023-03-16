موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

كيف تشاهد مباراة آرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال، كريستال بالاس، في مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد على استاد الإمارات.

مباراة آرسنال وكريستال بالاس: التاريخ ووقت الانطلاق والقنوات

المباراة آرسنال x كريستال بالاس التاريخ: 19 مارس 2023 موعد انطلاق المباراة: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ملعب المباراة: الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس بالسعودية ومصر:

يمكنكم مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل عام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبالطبع ستكون مباراة آرسنال وكريستال بالاس منقولة عبر شاشتها.

ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ويمكنكم مشاهدتها عبر هذه القناة حصريًا في الشرق الأوسط.ولمن لم يستطع مشاهدتها عبر التلفزيون، يمكنه أن يتابعها عبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تأتي قبل المباراة بنصف ساعة.

القناة الناقلة البلد بي إن سبورتس بريميم 1 السعودية، مصر

تشكيل آرسنال المتوقع للمباراة:

المركز اللاعب حراسة المرمى رامسديل الدفاع بن وايت، ساليبا، سانتوس، زينتشينكو خط الوسط تشاكا، توماس بارتي، أوديجارد خط الهجوم ساكا، جابرييل مارتينيلي، تروسارد

تشكيل كريستال بالاس المتوقع للمباراة: