تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الـ 21 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الإمارات، قمة من قمم الكرة الإنجليزية، والتي ستجمع آرسنال، أمام توتنهام، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويدخل آرسنال، المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة، والتعادل في الدوري، ثم الخسارة في كأس الرابطة، وتوديع كأس الاتحاد، أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة امام إيفرتون، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الأربعاء 15 يناير 2025، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق آرسنال - توتنهام الأربعاء 15 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV الإمارات عصام الشوالي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025: