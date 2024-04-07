موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب الإمارات، مباراة كبيرة تجمع بين آرسنال، وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

آرسنال، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية، ويخرج بنتيجة تساعده في حسم التأهل إلى نصف النهائي.

أما بايرن ميونخ، فيمر في الموسم الحالي بفترة صعبة، خاصة مع اقتراب خسارته لقب الدوري الألماني، سيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره.

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ووصل آرسنال، إلى ربع النهائي بعدما تغلب على بورتو في الدور الماضي، بينما حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع النهائي على حساب لاتسيو.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة آرسنال وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - بايرن ميونخ الثلاثاء 9 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 الإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو خط الوسط جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد خط الهجوم بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: