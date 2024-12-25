تعرف على موعد مباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من آرسنال وإبسويتش تاون وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

آرسنال يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة منافسة ليفربول على الصدارة والاقتراب منه أكثر، بينما يريد إبسويتش تاون التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع التاسع عشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الجمعة 27 ديسمبر 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب آرسنال - إبسويتش تاون الجمعة 27 ديسمبر 2024

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV عامر الخوذيري الإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025