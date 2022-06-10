موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022-23 والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد مولينيو بوولفرهامبتون مباراة وية تجمع بين إنجلترا وإيطاليا، تجمع بينهما في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
تعادل المنتخب الإيطالي في الجولة الأولى مع منتخب ألمانيا بهدفٍ لمثله، وفاز بالمباراة الثانية على منتخب المجر بهدفين مقابل هدف، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 4 نقاط.
أما المنتخب الإنجليزي فقد خسر في المباراة الأولى من المنتخب المجري بهدفٍ دون رد، وذلك قبل التعادف مع ألمانيا بهدفٍ لمثله، ليقع في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات
وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا؟
موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا هو يوم السبت 11 يونيو 2022، على ملعب مولينيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا؟لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
إنجلترا - إيطاليا
|السبت 11 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|UEFA TV
ستاد مولينيو
التشكيل المتوقع لإنجلترا
من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريث ساوثجيت بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
آرون رامسديل
كيران تريبيير - هاريي ماجواير - كونور كوادي - ريس جيمس
ديكلان رايس - جيمس وورد براوس
جاك جريليش - جودي بيلينجهام - جارود بوين
تامي أبراهام
التشكيل المتوقع لإيطاليا
من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مانشيني على التشكيل التالي..
التشكيل | 4-3-3
جيانلويجي دوناروما
ليوناردو سبيناتزولا - فرانشيسكو آتشيربي - أليساندرو باستوني - جيوفاني دي لورينزو
نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - لورينزو بيليجريني
جياكومو راسبادوري - جيانلوكا سكاماكا - ماتيو بوليتانو