موعد مباراة إنجلترا وآيسلندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا ضد آيسلندا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بطولة دوري الأمم الأوروبية هي مسابقة كرة قدم دولية رسمية تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدأت المسابقة في سبتمبر 2018، وتوج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من البطولة في 9 يونيو 2019 بعد فوزه في النهائي على المنتخب الهولندي.

وفي الموسم الجديد ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا يستضيف منتخب آيسلندا على ملعب لاوجاردالسفولور منتخب إنجلترا، وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفريقين معاً في المجموعة الثانية، وتتضمن هذه المجموعة أيضاً منتخب بلجيكا ومنتخب الدنمارك، وكان المنتخب الإنجليزي أنهى الموسم الماضي من البطولة في المركز الثالث بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام منتخب هولندا بنتيجة 3-1، ثم التقى المنتخب البريطاني مع منتخب سويسرا وتمكن من الفوز في هذه المباراة بضربات الترجيح، ويعد منتخب الأسود الثلاثة من أقوى المنتخبات الأوروبية والتي تنافس بقوة على البطولة منذ اللحظات الأولى.

المزيد من الفرق

منتخب إنجلترا تأهل لبطولة كأس العالم 15 مرة، وفاز بالبطولة مرة واحدة عام 1966، وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية ٩ مرات، ولم تحصد البطولة ولا مرة حتى الآن.

ورغم قوة الدوري الإنجليزي وثراء الأندية وكون البلاد هي مهد كرة القدم، فإن رصيدها من الإنجازات العالمية لا يضم إلا بطولة وحيدة وتفتقر إلى الألقاب القارية.

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منتخب آيسلندا شارك في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية ، وكان المنتخب في المجموعة مع منتخبي سويسرا وبلجيكا، وخسر المنتخب الآيسلندي جميع المباريات التي خاضها في دور المجموعات وخرج من الدور نفسه.

تأهل منتخب آيسلندا لبطولة كأس العالم مرة واحدة عالم 2018، وغادر البطولة في دور المجموعات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة آيسلندا ضد إنجلترا في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة إنجلترا وآيسلندا؟

موعد مباراة إنجلترا وآيسلندا في كأس الأمم الأوروبية هو يوم السبت 5 سبتمبر 2020، الموافق 17 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آيسلندا وإنجلترا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة آيسلندا وإنجلترا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة آيسلندا - إنجلترا ملعب لاوجاردالسفولور السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

قائمة منتخب إنجلترا في دوري أمم أوروبا

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن منتخب إنجلترا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2021 ، أبرزهم نجم ليفربول جوردان هندرسون ومهاجم مانشستر يونايتد ماركسو راشفورد للإصابة.

ويغيب عن القائمة أيضًا هاري ماجواير وتشيلويل وبيساكا وتشامبرلين وماديسون.

قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - نيك بوب - دين هندرسون.

جوردان بيكفورد - نيك بوب - دين هندرسون. الدفاع: كايل ووكر - إريك داير - كيران تريبيير - مايكل كين - ترينت أليكساندر آرنولد - جو جوميز - تيرون مينجس - كونور كودي.

كايل ووكر - إريك داير - كيران تريبيير - مايكل كين - ترينت أليكساندر آرنولد - جو جوميز - تيرون مينجس - كونور كودي. الوسط: ديكلان رايس - ماسون ماونت - جيمس وارد براوس - فيل فودين - جاك جريليش - آينسلي ميتلاند نايلز - كالفين فيليبس.

ديكلان رايس - ماسون ماونت - جيمس وارد براوس - فيل فودين - جاك جريليش - آينسلي ميتلاند نايلز - كالفين فيليبس. الهجوم: رحيم ستيرلينج - هاري كين - جادون سانشو - تامي أبراهام - داني إنجز - ماسون جرينوود.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

سيبدأ ساوثجيت ببيكفورد في حراسة المرمى، وسيتواجد في الدفاع آرنولد ومايكل كين وجوميز ونايلز، وسيبدأ رايس وماونت وجريليش في الوسط، وأمامهم ستيرلينج وكين وسانشو.

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

آينسلي ميتلاند نايلز - مايكل كين - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

ماسون ماونت - ديكلان رايس - جاك جريليش

رحيم ستيرلينج - هاري كين - جادون سانشو

التشكيل المتوقع لمنتخب آيسلندا

يغيب عن قائمة منتخب آيسلندا في مواجهة إنجلترا جيلفي سيجوردسون نجم نادي إيفرتون، وجودموندوسن لاعب بيرنلي.

التشكيل | 4-4-2

هانيس هالدورسون

أري سكولاسون - سفيرير إنجاسون - جون فيولوسون - ألفونس سامبستيد

ميكائيل أنديرسون - بيركير بيارناسون - إميل هالفريدسون - أرنور سيجوردسون

كولبينين سيجبورسون - جون بودفارسون