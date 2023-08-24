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موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الوحدة والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه بتحقيق الانتصار في أول ثلاث جولات، وسيعمل على مواصلة الانتصارات واستمرار التربع على صدارة الترتيب، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، أمام فرسان مكة.

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بينما الوحدة الذي بدأ الموسم بخسارة، ثم نجح في تحقيق فوزًا هامًا على الشباب، وبعده انتصار جديد على الطائي، يطمع في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الإثنين 28 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الوحدة - الاتحادالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

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  • 8805خاليدو كوليبالي
  • 15463روبرتو فيرمينو
  • 6968نجولو كانتي
  • 16624مارسيلو بروزوفيتش
  • 34342صفقة أخرى
167186 الأصوات

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